МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились на негативе из США

По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,11%, до 3185,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2020,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,48%, до 20980 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1%, до 7160,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 27419,5 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,08%, до 2657,09 пункта.

На динамику азиатских фондовых рынков повлияло закрытие индексов США снижением. Пессимизму американских инвесторов способствовали опасения вокруг вероятного повышения учетной ставки на следующих заседаниях и высокая инфляция.

"Слабое настроение на Уолл-стрит не особо позитивно влияет на сегодняшнюю азиатскую сессию, поскольку китайские акции, котирующиеся в США, падают в одночасье с их западными аналогами", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).