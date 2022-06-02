Фондовые индексы Азии преимущественно снижаются вслед за биржами США
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,11%, до 3185,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2020,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,48%, до 20980 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1%, до 7160,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,14%, до 27419,5 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,08%, до 2657,09 пункта.
На динамику азиатских фондовых рынков повлияло закрытие индексов США снижением. Пессимизму американских инвесторов способствовали опасения вокруг вероятного повышения учетной ставки на следующих заседаниях и высокая инфляция.
"Слабое настроение на Уолл-стрит не особо позитивно влияет на сегодняшнюю азиатскую сессию, поскольку китайские акции, котирующиеся в США, падают в одночасье с их западными аналогами", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).
https://1prime.ru/Financial_market/20220602/837058952.html