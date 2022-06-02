МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг утром слабо меняется по отношению к другим основным валютам в преддверии статистики по рынку труда в США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предупредила о кризисе из-за "раздувания доллара"

По состоянию на 7.52 мск курс евро к доллару растет до 1,0655 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0646 доллара, курс доллара к иене снижается до 130,03 иены со 130,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,03%, до 102,53 пункта.

В четверг валютные инвесторы находятся в ожидании данных о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 28 мая. Аналитики предполагают, что показатель сохранился на уровне предыдущей недели в 210 тысяч заявок.

Кроме того, небольшому снижению курса американской валюты способствует доходность десятилетних гособлигаций США, которая снижается до 2,915% с уровня предыдущего закрытия в 2,931%.