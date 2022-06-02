МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро — в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов четверга

Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,99 рубля, на 10.06 мск снижается на 24 копейки, до 61,04 рубля, курс евро теряет 26 копеек, до 64,12 рубля.