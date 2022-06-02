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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220602/837060128.html
Рубль укрепляется в четверг на старте торгов
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. Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро — в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс... ПРАЙМ, 02.06.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля, курс евро, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга умеренно растет к основным инвалютам: доллар опустился к 61 рублю, евро — в районе 64 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра", открыв торги на уровне 60,99 рубля, на 10.06 мск снижается на 24 копейки, до 61,04 рубля, курс евро теряет 26 копеек, до 64,12 рубля.