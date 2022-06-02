МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг, инвесторы ждут публикации статданных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,48%, до 32955 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,72%, до 12640,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 4122,25 пункта.

Позднее в четверг будет опубликован ряд статданных по рынку труда. Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за май. Ожидается, что показатель вырос на 300 тысяч после роста на 247 тысяч в апреле.

Затем минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 28 мая. Аналитики предполагают, что показатель сохранился на уровне предыдущей недели в 210 тысяч заявок.

В пятницу будут опубликованы официальные данные минтруда США по уровню безработицы в стране в мае. Рынки ожидают снижения показателя до 3,5% с апрельских 3,6%.