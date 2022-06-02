МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Акции "Северстали" резко усилили падение после сообщения о введении США санкций против компании и теряли более чем 15%, обновив минимум более чем за два года, следует из данных торгов. Поставки в Азию или дивиденды: чего ждать держателям акций Мечел

Максимально падение достигало 15,35%, а цена акции проваливалась до 815 рублей — минимума с марта 2020 года.

К 17.58 мск снижение замедлилось до 13,3%, а котировки находились около 835 рублей за акцию. Индекс Мосбиржи снижается на 1,5%.

Минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа.