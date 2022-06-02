МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга упал по основным биржевым индексам на фоне возросших санкционных рисков, в частности по "Северстали", следует из данных торговой площадки. Постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций против России

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,45%, до 2340,17 пункта, а долларовый РТС — на 2,14%, до 1196,03 пункта.

Лидировали в падении бумаги "Северстали" (-15,3%) – на фоне сообщений о расширении США антироссийских санкций на активы бизнесмена Алексея Мордашова, который также попал под санкции. Помимо ПАО "Северсталь", это ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".