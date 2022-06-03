МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Японии, Австралии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, почему российская нефть дешевле любой другой

По состоянию на 7.33 мск индекс Австралии S&P/ASX 200 растет на 0,79%, до 7232,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,26%, до 27758,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,44%, до 2670,82 пункта.

Фондовые рынки Китая и Гонконга при этом закрыты по случаю выходного дня. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги четверга ростом на 0,42%, до 3195,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,69%, до 2026,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1%, до 21082,13 пункта.

Инвесторы в Азии в пятницу утром обратили внимание на фондовые рынки США, которые завершили торговую сессию накануне ростом. Такому оптимизму способствовали данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Показатель неожиданно упал до 200 тысяч.

Позднее в пятницу будут опубликованы данные о безработице в США, которые могут оказать влияние на мировые рынки. Аналитики полагают, что показатель в мае снизился до 3,5% с 3,6% в апреле.