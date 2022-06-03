МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии в пятницу продемонстрировали рост вслед за индексами США, свидетельствуют данные торгов. Биржи Китая и Гонконга были закрыты. Япония приветствует решение ОПЕК+ нарастить добычу нефти

По итогам торгов южнокорейский KOSPI вырос на 0,44%, до 2670,65 пункта, индекс Австралии S&P/ASX 200 на 0,88%, до 7238,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,27%, до 27761,57 пункта.

Фондовые рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю выходного дня. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил торги четверга ростом на 0,42%, до 3195,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,69%, до 2026,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1%, до 21082,13 пункта.

В пятницу азиатские трейдеры обратили внимание на динамику фондовых индексов США, которые показали в четверг ощутимый рост — на 1,3-2,7%, причем самый заметный рост продемонстрировал индекс высокотехнологических компаний NASDAQ.

Объем торгов был при этом снижен из-за того, что рынки Китая и Гонконга были закрыты.

Инвесторы продолжают ожидать публикацию статистики по безработице в США позднее в пятницу. Аналитики прогнозируют ее снижение в мае до 3,5% с 3,6% в апреле.