МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс евро держится на грани "зеленой и красной зон" по отношению к доллару, наровясь перейти к снижению после публикации статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара может слегка подорожать сегодня

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару растет до 1,0747 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0745 доллара, курс доллара к иене — до 130,04 доллара со 129,84 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 101,8 пункта.

Ранее в ходе торгов была опубликована статистика по индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Показатель в мае, по окончательной оценке, упал до 54,8 пункта. Аналитики ожидали чуть менее сильного падения — до 54,9 пункта.

В целом статистика оказалась в рамках прогноза, что подтолкнуло курс евро к уверенному росту. Однако статистика по розничным продажам подорвала эту уверенность.

Так, Евростат сообщил, что объем розничных продаж в еврозоне в апреле снизился на 1,3% по сравнению с мартом. Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,3%. После публикации этих данных рост курса евро резко замедлился.