МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" обвалились на 14,17% и обновили минимум с апреля 2017 года на новостях о санкциях ЕС против сооснователя компании Аркадия Воложа, затем замедлили падение до порядка 10%, следует из данных Московской биржи. Акции "Яндекса" падают на фоне санкций Евросоюза

К 16.27 мск акции "Яндекса" снижались на 10,55% — до 1424 рублей, тогда как минутами ранее падали на 14,17% — до 1366,4 рубля.

Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.