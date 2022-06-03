МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май) 36,2  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская биржа — ГОСА, повторное (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы Наблюдательного совета ПАО) 9,45 — див-д 2020 0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)    
  RUB Белуга Групп — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 17.06.2022) 10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020 72,76 (1П2021) + 47,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020 8,79 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 0 — див-д 2020  
  RUB Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, Санкт-Петербург, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022) 12,55 — див-д 2020 /из нераспределенной прибыли прошлыхлет/ 52,53 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Детский мир — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 2,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020 5,2 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020 294,37 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Мечел — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 0 (ао), 1,17 (ап) — див-д 2020  
  RUB ММК — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 3,55 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2022, в заочной форме) 18,7 (ао, ап) — див-д 2020  
  RUB Совкомфлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)    
  RUB Фосагро — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 234 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Черкизово Групп — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020 85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB РусГидро — СД (предложения акционеров по кандидатам в СД для выборов на ГОСА, повестки дня ГОСА)    