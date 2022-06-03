МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 11 по 13 июня не будет проводить торги и расчеты в связи с выходными праздничными днями, следует из сообщения торговой площадки. Ко Дню защиты детей сотрудники АО «ОЭК» организовали праздник в школе-интернате

"Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2022 года. С 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи проводиться не будут", — говорится в сообщении.