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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220603/837079539.html
Московская биржа "берет выходной" с 11 по 13 июня
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Московская биржа с 11 по 13 июня не будет проводить торги и расчеты в связи с выходными праздничными днями, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа определила... ПРАЙМ, 03.06.2022
рынки, новости, россия, мосбиржа, праздник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Московская биржа с 11 по 13 июня не будет проводить торги и расчеты в связи с выходными праздничными днями, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа определила регламент работы рынков в июне 2022 года. С 11 по 13 июня в связи с выходными праздничными днями торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи проводиться не будут", — говорится в сообщении.