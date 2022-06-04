МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Среднемесячная цена газа в Европе после рекордного скачка в марте продолжает второй месяц снижаться, в мае опустилась на 9,2%, до 1030 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Операторы сообщили о замедлении закачки газа в немецкие хранилища

Газовые фьючерсы после лихорадочного марта и тревожного апреля торговались в мае спокойно: в коридоре 910–1230 долларов за тысячу кубометров. Стоимость в последние дни весны несколько раз приближалась к рубежу в 900 долларов, но так и не перешла его. Ниже этой отметки в последний раз цены опускались еще в конце февраля.

НЕПОКОЛЕБИМЫЙ ГАЗ

Котировки почти не поколебались после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая перестал поставлять газ компаниям Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня — Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию. Почти не отразилось на ценах и ограничение российских поставок по украинскому коридору и запрет на использование польского участка магистрали "Ямал – Европа".

Цены на газ со снижением спроса европейских потребителей продолжают плавно опускаться. Так средняя расчетная цена ближайших — июньских и июльских — фьючерсов в прошлом месяце составила 1030 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 1135 долларами в апреле (+9,2% к маю) и почти 1500 долларами в марте (+31%).

Средняя же цена на споте в мае также снизилась — до 989 долларов. Показатель в предыдущие месяцы был близок к средней стоимости фьючерсов: в апреле достиг 1150 долларов (+14%), а в марте — почти 1485 долларов (+33,4%), следует из данных Spot TTF.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЛ ГАЗ?

Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

ЦЕНЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Затем цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара. Guardian рассказала об успехе России в экономической войне с Западом

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 мая — 921,5 доллара за тысячу кубометров (-11,3% к 23 февраля).

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Июньские фьючерсы передали эстафету июльским в последний день весны. Стоимость котировок 31 мая колебалась в коридоре 1000–1060 долларов, а расчетная цена составила 1040 долларов. Однако уже 1 июня фьючерсные контракты заметно подешевели: почти до 900–1015 долларов, а расчетная цена потеряла сразу 9% — 946,5 доллара. В Британии признали санкции против России бесполезными

Обычно летом стоимость "голубого топлива" снижается и потребители закупают больше газа для восполнения запасов в подземных хранилищах. Однако риски на рынке сохраняются и направление движения газовых котировок в краткосрочной перспективе сложно предугадать.