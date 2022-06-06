2022-06-06T18:56:00+03:00
2022-06-06T19:01:55+03:00
2022-06-06T18:56:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837096786.html
Российский рынок акций упал на 1,12%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по основным биржевым индексам на фоне санкционных рисков, следует из данных торговой площадки. Рублёвый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 06.06.2022
акции, рынки, экономика, новости, акции, торги, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076902.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076902.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076901.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/69/837076901.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/68/837076889.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83707/68/837076889.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837096709.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по основным биржевым индексам на фоне санкционных рисков, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,12%, до 2282,16 пункта, а долларовый РТС — на 1,75%, до 1178,51 пункта.