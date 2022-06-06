МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по основным биржевым индексам на фоне санкционных рисков, следует из данных торговой площадки. Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов за тысячу кубов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 1,12%, до 2282,16 пункта, а долларовый РТС — на 1,75%, до 1178,51 пункта.