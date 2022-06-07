МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются разнонаправленно на ряде различных факторов, инвесторы ожидают восстановление экономики Китая, в то же время оценивают повышение центробанком Австралии базовой процентной ставки до 0,85% с 0,35%, свидетельствуют данные торгов. Япония заявила о чрезвычайной важности проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,48% — до 3252 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 2075,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,14%, до 21624 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,69% — до 7084,5 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,42% — до 28025,5 пункта. Южнокорейский KOSPI падал на 1,33%, до 2633,93 пункта.

Во вторник утром инвесторы в Азии сосредоточены на ряде факторов. С одной стороны, пессимизму на рынках, особенно в Австралии, способствовало повышение центробанком Австралии базовой процентной ставки до 0,85% с 0,35%. Аналитики ожидали повышения лишь до 0,6%. Регулятор также сигнализировал о дальнейшем повышении учетной ставки для борьбы с высокой инфляцией.

С другой стороны, оптимизму на рынке китайских акций способствовали ожидания восстановления экономики КНР после снятия коронавирусных ограничений. "Позитивные новости об экономической активности в Китае и более низкие оценки акций могут составить ценность с точки зрения долгосрочных инвестиций, но волатильность останется высокой в краткосрочной перспективе", — прокомментировала агентству Франс Пресс аналитик AMP Capital Диана Мусина (Diana Mousina).