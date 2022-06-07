МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе после преодоления в понедельник рубежа ниже 900 долларов за тысячу кубометров продолжают торговаться в минусе, свидетельствуют данные площадки ICE Futures. Цена на медь падает на удорожании доллара

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 874 долларов (-4,3% к расчетной цене понедельника — 913,4 доллара). Пока это ценовой минимум торгов, а максимум — 887,9 доллара (-2,8%).

Цены на газ в Европе до 6 июня опускались ниже 900 долларов в последний раз больше трех месяцев назад — 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до 885,2 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).