МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Доля физических лиц в общем объеме торгов на валютном рынке Московской биржи выросла после отмены брокерских комиссий на операции с 7% в марте до 10% в апреле, а в мае уже достигла 16%, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. Мосбиржа объяснила, почему реальный курс рубля формируется на ее площадке

Курс рубля начал падать с начала специальной военной операции на Украине в конце февраля. Банк России предписал с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже. А с 4 марта ЦБ снизил комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров до 12% и установил ее в 12% для юрлиц. С 11 апреля регулятор отменил эту комиссию.

"Последние годы на долю нерезидентов в среднем приходилось 30-40% от совокупного объема спот-операций на валютном рынке. Очевидно, что уход иностранных участников повлиял на структуру рынка. Плюс оказало влияние введение 12-процентной брокерской комиссии за покупку валюты", — сказал Скабелин.

"Доля физлиц в силу ограничений со стороны регулятора снижалась до 7%, а в отдельные дни до 3%, но уже по итогам апреля, после отмены дополнительной комиссии за покупку, вновь выросла до 10%, а в мае достигла 16%. Для сравнения: в прошлом году доля частных инвесторов находилась на уровне 11-12% от объема спот-операций", — добавил он.