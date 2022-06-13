МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы падают в понедельник почти на 2% на росте опасений относительно развития мировой экономики после разочаровывающих данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись снижением на общерыночном пессимизме

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,44% — до 7211,8 пункта, французский CAC 40 — на 2,18%, до 6052,24 пункта, немецкий DAX — на 1,84%, до 13507,5 пункта.

Котировки британского и немецкого индексов опускались в ходе торгов до минимума с начала мая, в то время как падение французского индекса стало более ощутимым — он упал до минимума с начала марта. На рынках обострились опасения за развитие экономики.

В пятницу были опубликованы статданные по инфляции в США, которые разочаровали и насторожили инвесторов. Годовой показатель по итогам мая ускорился до 8,6%, что стало рекордом с 1981 года. Аналитики никак не ожидали ускорения инфляции, ведь Федеральная резервная система (ФРС) США уже дважды повысила процентную ставку. Эксперты прогнозировали сохранения темпов роста потребительских цен на уровне апреля.

При этом в четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) выразил готовность к более ястребиной политике. Регулятор отметил готовность повысить ставку на 0,25% в июле и продолжать повышать ее и в сентябре, и на последующих заседаниях. При этом ЕЦБ не стал уточнять, на сколько именно он готов повысить ставку в сентябре, сославшись на необходимость данных об инфляции, которые, судя по динамике инфляции в США, могут оказаться более высокими.

"Проблема с рисковыми активами заключается в том, что у нас дилемма. Есть два варианта и оба плохие. Либо инфляция останется высокой, тогда центральным банкам надо делать еще больше. Это нанесет ущерб экономике, что в конечном счете плохо для рисковых активов. Либо инфляция замедляется сильнее, чем ожидается, и оценки прибыли компаний уходят вниз. С пятницы путь к мягкой посадке стал еще более трудным", — отметил стратег управления смешанными инвестициями HCBC Holdings Макс Кеттнер (Max Kettner), мнение которого приводит агентство Блумберг,.