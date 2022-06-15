МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём повышается на 0,75% по индексу Мосбиржи на умеренном внешнем фоне, долларовый индекс РТС на 0,54%, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Мосбиржа приостановит торги швейцарским франком

Индекс Мосбиржи к 14.55 мск растёт на 0,75%, до 2306,84 пункта, индекс РТС — на 0,54%, до 1279,62 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" укрепляется на 17 копеек, до 56,77 рубля, евро — на 5 копеек, до 59,2 рубля.

"Позитивный характер текущих торгов обусловлен умеренным утренним улучшением состояния внешнего фона. Дальнейшее повышение локального рынка акций сдерживается довольно глубокой внутридневной просадкой стоимости нефтяных фьючерсов", — уточняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок расписки VK (+9,59%), Ozon (+4,57%), TCS Group (+3,22%), акции Petropavlovsk (+8,97%), ТГК-2 (+7,54%), ОГК-2 (+5,28%), "Распадской" (+3,72%).

"Акции VK растут на новости о том, что компания, возможно, приобретет российский портал бесплатных объявлений Avito. Синергия от сделки может обеспечить VK практически монопольные позиции в данном сегменте рынка, что в долгосрочной перспективе приведет к повышению ее финансовых показателей", — отмечают аналитики из "Фридом Финанс".

Они добавили, что бумаги Ozon дорожают на информации о том, что более 20 фермерских хозяйств Подмосковья реализуют свою продукцию через сервисы Ozon. Развитие данного направления e-commerce обеспечит финансовые метрики компании драйверами роста в долгосрочной перспективе, особенно в случае новых локдаунов, говорят аналитики.

В лидерах снижения стоимости — акции "Юнипро" (-2,65%), "Татнефти" (-1,12%), АФК "Система" (-1,18%), "Газпром нефти" (-0,53%), "Интер РАО" (-1,15%).

Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал" замечает, что бумаги "Юнипро" корректируются после роста на новостях о выходе Fortum из состава акционеров.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Виталия Манжоса из "Алго Капитал", в настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума. Он отмечает, что попытки игры на повышение локального рынка акций сегодня затруднены. "В целом мы ожидаем позитивного закрытия указанного индекса недалеко от текущего уровня, в диапазоне 2290-2325 пунктов. Таким образом, повышение индекса Мосбиржи по итогам дня может составить до 1,5%", — предполагает эксперт.

Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал" считает, что скорее всего мы увидим продолжение отскока в депозитарных расписках, так как они сохраняют потенциал роста.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2230–2345 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1170–1310 пунктов", — прогнозируют аналитики из "Фридом Финанс".