МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании VK, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа стала акционером инвестиционной платформы "Поток"

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 15.06.2022, 16.38 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 329,8) и диапазона оценки рыночных рисков (до 369,95 рубля, эквивалентно ставке 37,5%) ценной бумаги VKCO (VK-гдр)", — говорится в сообщении.

К 16.48 мск расписки VK растут в цене на 13,09%, до 304,2 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.