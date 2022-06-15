МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии среды выросли почти на 22% к расчетной цене накануне, превысив отметку в 1270 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цены на газ в Европе превысили 1300 долларов впервые с 27 апреля

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов, а затем несколько часов находились в интервале 1053-1097 долларов.

Позже компания "Газпром" сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая" и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

После этого газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск — и 1300 долларов. Максимум торгов составил 1301,2 доллара (+24,7%). Последний раз такого уровня цены достигали 27 апреля. Последние фьючерсы продавались за 1271,6 доллара (+21,9%).

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована неделю назад, 8 июня, — 878,5 доллара за тысячу кубометров.