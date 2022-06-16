С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В Банке России назвали факторы, которые изменят изменят курс рубля

"Мы не исходим из того, что нужно специально ослаблять рубль. Позиция Центрального банка — мы таргетируем инфляцию, но мы не таргетируем курс. Рубль должен оставаться плавающим", — сообщила она журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.