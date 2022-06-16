МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, насколько в России доллар и евро сохранят популярность, заявил, что востребованность этих валют будет зависеть от того, насколько будет компенсироваться импорт. Банк России выступил за плавающий курс рубля

"Мы знаем, что сейчас вылетела изрядная доля импорта, которая обязательно будет компенсироваться за счет иных направлений, иных источников", — сказал он и добавил, что валюта будет востребована "по мере того, как этот процесс будет набирать оборот".

Песков также отметил, что пока точные прогнозы давать сложно, поскольку в альтернативных торговых направлениях наблюдается переход на национальные валюты.

"Но с другой стороны мы знаем, что на альтернативных торговых направлениях все больше используется переход на национальные валюты, поэтому сейчас пока такие точные прогнозы давать сложно", — отметил он.