МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы падают на 2-3% в четверг, а промышленный Dow Jones опустился ниже 30 тысяч пунктов впервые с января 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Нефтяной калейдоскоп. Как США вернут России ее деньги

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,24% — до 29980,72 пункта, на таком уровне показатель торгуется впервые с 29 января 2021 года. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшался на 3,3%, до 10733,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,79%, до 3683,6 пункта.