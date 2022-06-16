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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220616/837197488.html
Промышленный фондовый индекс Dow Jones упал ниже значения января 2021 года
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https://россиясегодня.рф
. Американские фондовые индексы падают на 2-3% в четверг, а промышленный Dow Jones опустился ниже 30 тысяч пунктов впервые с января 2021 года, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 16.06.2022
индексы, рынки, экономика, новости, индекс dow jones, биржи сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы падают на 2-3% в четверг, а промышленный Dow Jones опустился ниже 30 тысяч пунктов впервые с января 2021 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,24% — до 29980,72 пункта, на таком уровне показатель торгуется впервые с 29 января 2021 года. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшался на 3,3%, до 10733,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,79%, до 3683,6 пункта.