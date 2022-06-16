С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Правительственная комиссия в среду приняла решение разрешить российским резидентам зачислять средства от продажи иностранных акций на брокерские счета за рубежом без получения соответствующего разрешения комиссии Минфина, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о стратегии девалютизации российских банков

"Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович (министр финансов Антон Силуанов — ред.) возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал — многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению", — сказала она, выступая на ПМЭФ.

Позже Набиуллина сообщила журналистам, что решение было принято в среду, 15 июня.

Власти с 1 марта ввели запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках и других финансовых организациях. Тогда ЦБ пояснил, что для зачисления средств в иностранной валюте от продажи ценных бумаг на зарубежный счет необходимо получить разрешение правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, действующей при Минфине России.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.