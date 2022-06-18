МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кризис и деглобализация неминуемо приведут к изменениям в мировой финансовой системе, созданию новых мировых резервных валют взамен доллару и евро. 

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин

Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

по его мнению, сейчас границы однополярного мира четко очерчены, и достаточно быстро пойдет процесс изменений в расчетных системах, который может привести к созданию новых мировых резервных валют.

"Этот процесс необратим и в перспективе приведет к изменению географии мировой торговли", — сказал он.

Действующие механизмы, сформировавшиеся после отказа США от привязки курса доллара к цене золота и стимулировавшие развитие глобализации в последние 40 лет, будут меняться, считает он. Непропорционально высокая доля доллара в резервах центральных банков, составляющая порядка 60%, почти трехкратно превышает долю США в мировой экономике, что является четким сигналом к необходимости изменений, продолжил глава "Роснефти".

"Значение евро как мировой резервной валюты снижается. Отказ от российских энергоресурсов и снижение конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8%, с 1,13 на начало года до 1,04 в настоящее время. Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа ограничила оборот своей валюты, снизив ее привлекательность для международных расчетов", — отметил Сечин.

По его словам, на фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро сами утратили статус надежных валют, так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.