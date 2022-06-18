МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что кризис и деглобализация неминуемо приведут к изменениям в мировой финансовой системе, созданию новых мировых резервных валют взамен доллару и евро. Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

по его мнению, сейчас границы однополярного мира четко очерчены, и достаточно быстро пойдет процесс изменений в расчетных системах, который может привести к созданию новых мировых резервных валют.

"Этот процесс необратим и в перспективе приведет к изменению географии мировой торговли", — сказал он.

Действующие механизмы, сформировавшиеся после отказа США от привязки курса доллара к цене золота и стимулировавшие развитие глобализации в последние 40 лет, будут меняться, считает он. Непропорционально высокая доля доллара в резервах центральных банков, составляющая порядка 60%, почти трехкратно превышает долю США в мировой экономике, что является четким сигналом к необходимости изменений, продолжил глава "Роснефти".

"Значение евро как мировой резервной валюты снижается. Отказ от российских энергоресурсов и снижение конкурентоспособности европейской экономики уже привели к бегству капитала и падению курса евро к доллару на 8%, с 1,13 на начало года до 1,04 в настоящее время. Фактически, запретив торговые отношения с Россией, Европа ограничила оборот своей валюты, снизив ее привлекательность для международных расчетов", — отметил Сечин.

По его словам, на фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро сами утратили статус надежных валют, так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.