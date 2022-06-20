МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День освобождения /Juneteenth/ — выходной    
2:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7% 3,7% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 2,8% 1,6% (факт)
10:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела    
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
19:45 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
20:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
20:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
21:00 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (план работы на 2П2022)    
  RUB Аэрофлот — СД (проспект ценных бумаг компании)    