События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 июня
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День освобождения /Juneteenth/ — выходной
|2:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|3,7% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|2,8%
|1,6% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|16:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|19:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|20:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (план работы на 2П2022)
|RUB
|Аэрофлот — СД (проспект ценных бумаг компании)
https://1prime.ru/Financial_market/20220620/837229185.html