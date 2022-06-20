МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника растёт на 1,1% по индексу Мосбиржи при позитивном внутреннем фоне после ПМЭФ, индекс РТС показывает усиленный рост на 2,67% при помощи крепкого рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс доллара упал до уровня 2015 года

К 15.05 мск индекс Мосбиржи растёт на 1,1%, до 2379,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67%, до 1350,57 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 91 копейку, до 55,5 рубля, евро — 64 копейки, до 58,22 рубля.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что несмотря на падение зарубежных индексов и коррекции по нефти и газа на прошлой неделе, российский рынок выглядит очень устойчиво. "Прошедший форум, а именно заявления первых лиц государственных компаний относительно реалий работы в текущих условиях, позитивно отразились на настроении российских инвесторов",- добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции — "Новатэка" (+6,1%), ММК (+3,41%), "Фосагро" (+3,43%), "Акрона" (+10,12%), "Северстали" (+2,72%), "Сегежи" (+3,22%), Росбанка (+9,18%), префы "Татнефти" (+4,18%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что котировки Росбанка растут на фоне выставления оферты компании "Интеррос Капитал" на покупку акций эмитента. Эксперты дополняют, что бумаги "Новатэка" дорожают на вчерашних новостях об отправке первой в текущем навигационном году партии СПГ с Ямала напрямую на азиатский рынок, а также на фоне заявлений главы компании.

Лидерами снижения являются акции "Селигдара" (-7,21%), "Эн+ Груп" (-1,22%), "Русала" (-0,53%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На наш взгляд, текущую торговую сессию рынок закроет в зеленой зоне, выходной день в США и отсутствие важных макроэкономических новостей позволит российским индексам закрепиться выше майских локальных максимумов, сигнализируя о возможном ускорении роста рынка на этой неделе",- прогнозирует Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" указывает на тот факт, что у индекса РТС есть перспективная цель на уровне в 1400 пунктов, преодоление которой может открыть дорогу на уровень в 1500 пунктов. Для индекса Московской биржи есть уровни в 2400 пунктов и уровень в 2500 пунктов. "Всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Донбассе и на Украине в целом. Отдельной строкой может появиться город Калининград, он тоже может внести свои коррективы в геополитическую обстановку и волатильность на рынках", — полагает Блинов.

Эксперт обращает внимание, что рынок пока не закладывает в свои цены новый виток или новые витки противостояния с НАТО и "коллективным Западом", и возможно зря. Обострение со странами Прибалтики и откровенное противостояние с членами НАТО – это отдельная тема, пока она не раскрыта до самого логического конца, полагает он.

"Если мировые рынки и нефтяные цены не возобновят активное снижение, скорее всего, мы продолжим расти с ближайшей целью индекса Мосбиржи в районе уровня 2400 пунктов, над которым он попытается закрепиться", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".