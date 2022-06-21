МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника преимущественно ростом котировок вслед за ростом фондовых фьючерсов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,26%, до 3306,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2147,29 пункта% гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,87%, до 21559,59 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,75% до 2408,93 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,41%, до 6523,8 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 1,84%, до 26246,31 пункта.

"Умеренное восстановление рынка акций продолжается в Азии благодаря тому, что фьючерсы на американские индексы растут", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Джеффри Холи (Jeffrey Halley).

Кроме того, позитивной динамике способствовало заявление главы ЦБ Австралии, которое касалось условий повышения в будущем учётной ставки.