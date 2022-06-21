Цена на золото стабильна на снижении доллара и в ожидании сигналов от ФРС США
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером в целом стабильна на фоне ослабления доллара к мировым валютам, рынки продолжают ожидать комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла по планам относительно монетарной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1840,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,12% — до 21,828 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 104,26 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Внимание трейдеров на текущей неделе обращено к выступлениям главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом в среду и четверг. Трейдеры ожидают получить от регулятора больше подсказок относительно планов по монетарной политике и, в частности, ставке. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, к которому чувствительна цена драгоценного металла.
Мировые центробанки больше склонны к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции, что в то же время вызывает опасения трейдеров по поводу возможной рецессии в экономике. Инфляционные риски и опасения по экономике благоприятны для стоимости золота, которое традиционно выступает как актив-убежище и инфляционный хедж. При этом перспективы укрепления доллара из-за повышения ставки ФРС, напротив, негативны для стоимости металла.
"Мы имеем конфликтующие факторы, которые не дали золоту взять четкое направление в ту или иную сторону… Факт того, что золото избегает падения, означает, что есть и другие поддерживающие факторы", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).
https://1prime.ru/Financial_market/20220621/837248769.html