МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером в целом стабильна на фоне ослабления доллара к мировым валютам, рынки продолжают ожидать комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла по планам относительно монетарной политики регулятора, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Мосбирже упал ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

По состоянию на 18.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1840,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,12% — до 21,828 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,42%, до 104,26 пункта. Удешевление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Внимание трейдеров на текущей неделе обращено к выступлениям главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед конгрессом в среду и четверг. Трейдеры ожидают получить от регулятора больше подсказок относительно планов по монетарной политике и, в частности, ставке. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, к которому чувствительна цена драгоценного металла.

Мировые центробанки больше склонны к ужесточению денежно-кредитной политики на фоне высокой инфляции, что в то же время вызывает опасения трейдеров по поводу возможной рецессии в экономике. Инфляционные риски и опасения по экономике благоприятны для стоимости золота, которое традиционно выступает как актив-убежище и инфляционный хедж. При этом перспективы укрепления доллара из-за повышения ставки ФРС, напротив, негативны для стоимости металла.

"Мы имеем конфликтующие факторы, которые не дали золоту взять четкое направление в ту или иную сторону… Факт того, что золото избегает падения, означает, что есть и другие поддерживающие факторы", — сказал агентству Рейтер рыночный аналитик City Index Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).