МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Японский политик объяснил значение санкций и поставок оружия

По состоянию на 8.19 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,26%, до 3298,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,46%, до 22137,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,19%, до 21303 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 0,06%, до 26225,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 6519 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 2,05%, до 2359,54 пункта.

В среду Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются, инвесторы внимательно следят за действиями мировых центробанков в условиях рекордного роста цен и нового всплеска заболеваемости коронавирусом.

Наибольшее внимание участников торгов сконцентрировано на действиях ФРС США — трейдеры ожидают выступления главы регулятора Джерома Пауэлла перед конгрессом в среду и четверг и возможных сигналов от него относительно планов по монетарной политике.

"На данный момент основной катализатор устойчивого подъема выглядит хрупким, и все внимание приковано к предстоящим комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые еще больше подогреют ожидания относительно перспектив политики и инфляции", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).