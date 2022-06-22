МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 2,5% 0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 9% 9,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) 1,1% 2,1% (факт)
10:00 EUR Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики    
10:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
10:35 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
11:40 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,7% 5,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,7% 0,4%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 1,1%
15:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:40 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,736 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022) 8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020 10,55 (1П2021) + 33,85 (фин, рекоменд.СД) — див-д 2021
  RUB Россети Московский регион — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 03.07.2022) 0,0493 — див-д 2020 0,095 (рекоменд. СД) — див-д 2021