События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|2,5%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|9%
|9,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май)
|1,1%
|2,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|10:35
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|11:40
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|5,7%
|5,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,7%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|1,1%
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:40
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,736 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МТС — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022)
|8,93 (1П2020) + 26,51 (фин) — див-д 2020
|10,55 (1П2021) + 33,85 (фин, рекоменд.СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Московский регион — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 03.07.2022)
|0,0493 — див-д 2020
|0,095 (рекоменд. СД) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837254527.html