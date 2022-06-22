События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,6
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|54
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|58,3
|57,6
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,8
|54
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55
|54,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|53,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|54,8
|54
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|56,1
|55,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|51,8
|51,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|54,6
|54,6
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|51,8
|51,8
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (1кв2022)
|-217,9 млрд долл
|-273,5 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|229 тыс
|227 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|57
|56
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|53,6
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,4
|53,5
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|17:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|18:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,956 млн барр
|-1,433 млн барр
|18:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,826 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.06)
|594,6 млрд долл (на 10.06)
|RUB
|М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|38 — див-д 2020
|35 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022)
|9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020
|16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|МТС — СД (оргвопросы работы СД ПАО, отчет о выполнении бюджета Группы МТС за 1кв2022, прогноз исполнения бюджета на 2022)
|RUB
|Славнефть-Янос — СД (утверждение крупного инвестпроекта)
https://1prime.ru/Financial_market/20220622/837262490.html