МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,6  
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 54
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 58,3 57,6
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,8 54
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55 54,5
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 53,9
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 54,8 54
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 56,1 55,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 51,8 51,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 54,6 54,6
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 51,8 51,8
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (1кв2022) -217,9 млрд долл -273,5 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 229 тыс 227 тыс
15:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь) 57 56
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 53,6  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,4 53,5
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
17:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
18:00 USD США — Запасы сырой нефти 1,956 млн барр -1,433 млн барр
18:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,826 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.06) 594,6 млрд долл (на 10.06)  
  RUB М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 30.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 38 — див-д 2020 35 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 08.07.2022) 9,94 (1П2020) + 12,30 (фин) (ао, ап) — див-д 2020 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB МТС — СД (оргвопросы работы СД ПАО, отчет о выполнении бюджета Группы МТС за 1кв2022, прогноз исполнения бюджета на 2022)    
  RUB Славнефть-Янос — СД (утверждение крупного инвестпроекта)    