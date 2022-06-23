МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем перешел к снижению по отношению к доллару на экономических данных по еврозоне, которые оказались хуже прогноза, свидетельствуют данные торгов. The Hill: вводимые Америкой санкции вредят господству доллара

По состоянию на 13.16 мск курс евро к доллару снижается до 1,0513 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0565 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 135,41 иены со 136,26 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 104,6 пункта.

Европейская валюта в четверг днем находится под давлением макроэкономических показателей по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 51,9 пункта с 54,8 пункта в мае. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 54 пунктов.

Кроме того, инвесторы оценивают новые антироссийские санкции Великобритании, согласно которым введен запрет на экспорт в РФ банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС.