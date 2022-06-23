Фунт частично восстановил потери против евро и доллара на данных по экономической активности
МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. В четверг, после выхода превысивших ожидания рынка данных по экономической активности в Великобритании, фунт частично восстановил потери против евро и доллара США, сообщило агентство Рейтер. Тем не менее он уязвим перед политическими рисками и вероятностью рецессии.
Согласно предварительным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании в июне, как и в мае, составил 53,1. Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения индекса до 52,6.
На момент написания статьи, пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,5%, по 1,2208. Ранее в четверг она опускалась ниже 1,22.
Пара евро/фунт торговалась по 85,98, восстановившись от минимума за неделю.
"Вероятно, инвесторы сравнивают данные Великобритании с данными еврозоны, которые ухудшились больше, чем ожидалось", — сказал аналитик ING Франческо Песоле.
"Это частично и на время может ослабить опасения рынка по поводу перспектив экономики Великобритании, поддержать агрессивное ужесточение политики Банка Англии и поспособствовать снижению пары евро/фунт за 89,00", — добавил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837273400.html