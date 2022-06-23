МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. В четверг, после выхода превысивших ожидания рынка данных по экономической активности в Великобритании, фунт частично восстановил потери против евро и доллара США, сообщило агентство Рейтер. Тем не менее он уязвим перед политическими рисками и вероятностью рецессии. Курс евро упал к доллару на экономических данных по еврозоне

Согласно предварительным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании в июне, как и в мае, составил 53,1. Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения индекса до 52,6.

На момент написания статьи, пара фунт/доллар США торговалась со снижением на 0,5%, по 1,2208. Ранее в четверг она опускалась ниже 1,22.

Пара евро/фунт торговалась по 85,98, восстановившись от минимума за неделю.

"Вероятно, инвесторы сравнивают данные Великобритании с данными еврозоны, которые ухудшились больше, чем ожидалось", — сказал аналитик ING Франческо Песоле.

"Это частично и на время может ослабить опасения рынка по поводу перспектив экономики Великобритании, поддержать агрессивное ужесточение политики Банка Англии и поспособствовать снижению пары евро/фунт за 89,00", — добавил он.