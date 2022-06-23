МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг перед выходом статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. В США обеспокоились влиянием санкций на продовольствие

По состоянию на 15.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,37%, до 30584 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,76%, до 11652,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 3784 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что торги в США откроются ростом. Трейдеры ждут данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 18 июня, которое, согласно прогнозу, снизилось на 2 тысячи — до 227 тысяч заявок.

По словам главного инвестиционного директора A&G Banca Privada Диего Фернандеса (Diego Fernandez), ситуация на рынках по-прежнему остается сложной, однако рынки, кажется, "учатся с этим жить".

"Сложно найти позитивный фактор, и поэтому рост остается слабым, однако сейчас появились интересные возможности в среднесрочной перспективе", — цитирует эксперта агентство Блумберг.