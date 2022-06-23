МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Рубль начал укрепляться после утренней волатильности, котировки доллара вернулись к уровню 53 рублей, евро — к уровню 56 рублей и уже опускается ниже этой отметки, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс евро упал к доллару на экономических данных по еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск растет на 7 копеек, составляя 53,22 рубля, евро опускается на 49 копеек, до 55,93 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,06% — до 111,67 доллара за баррель.

ДВИЖЕНИЕ В БОКОВИКЕ

Отечественная валюта в начале торгов начала слабеть по отношению к американскому доллару и практически достигла отметки 54 рублей, но вскоре вернулась к уровню 53 рублей и немого отскочила, тем самым демонстрируя боковое движение между двумя уровнями второй день подряд.

Торгуясь в плюсе к уровню предыдущего закрытия, доллар может прервать 5-ти дневное снижение, евро пока снижается 6 сессию подряд.

"Вслед за позитивным стартом рубль сдал позиции, однако вскоре восстановился, выйдя в плюс к бивалютной корзине. При этом, если вчера пара евро-рубль умеренно повысилась, а доллар-рубль просела, то сегодня наблюдается обратная картина. Таким образом, рубль нашел новый диапазон консолидации, отыгрывая в основном движение доллара и евро на мировом рынке. У доллара он находится в границах 52,8–54 рубля", — поясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Дмитрий Полевой из "Локо-Инвест" считает, что, по большому счету, рубль стоит на месте сегодня по меркам текущей волатильности. Фактор приближающихся налоговых выплат и, далее, дивидендов, а также тренд на "отторжение" валюты в финансовой системе допускает его дальнейшее укрепление или, как минимум, стабилизацию около текущих уровней, считает эксперт. "Причин для какого-то устойчивого и значимого ослабления нет, как и эффективных инструментов обеспечить такой разворот властями", — добавляет он.

"Курс рубля продолжил укрепление относительно доллара и евро. Поддержку продолжает оказываеть профицит торгового баланса, который достиг своего пика в апреле, но, скорее всего, будет оставаться на высоких значениях до конца года. Новый указ президента, который касается выплат по евробондам в рублях, может отрицательно сказаться на курсе рубля, если ряд игроков захочет конвертировать рублевые поступления по облигациям в валюту", — считает Дмитрий Александров из "Иволга Капитал".

ПРОГНОЗЫ

"Я бы прогнозировал дальнейшее укрепление рубля с разворотом на горизонте нескольких недель", — предполагает Дмитрий Александров из "Иволга Капитал".

Аналитики из "Фридом Финанс" делятся мнением, что в преддверии налогового периода не исключено продолжение роста котировок отечественной валюты, так как экспортеры переводят выручку из евро и доллара в рубли. "К завершению сегодняшней сессии прогноз для пары доллара 51,8–53,8 рубля и для евро — 54,85-57,5 рубля", — заключают эксперты.

"При сохранении текущей тенденции к укреплению рубль может продолжить рост в район максимумов 2015 года — 48,69 рубля и 52,41 рубля против доллара и евро соответственно, получая поддержку в том числе от налогового периода конца месяца", — прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

По ее мнению, сигналов к смене основного восходящего тренда по рублю пока не поступает, а иностранная валюта в пределах РФ, в том числе по санкционным причинам, пользуется все меньшим спросом. "Против рубля в среднесрочной перспективе, тем не менее, будет выступать легализация параллельного импорта, а также дальнейшее снижение процентной ставки ЦБ РФ", — заключает Кожухова.