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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220623/837278135.html
Российский рынок акций вырос на 1,31%
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Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 1,31% по индексу Мосбиржи, чему способствовала позитивная динамика в бумагах Сбербанка и девелоперских компаний, следует... ПРАЙМ, 23.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 1,31% по индексу Мосбиржи, чему способствовала позитивная динамика в бумагах Сбербанка и девелоперских компаний, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,31% — до 2404,54 пункта, долларовый РТС — на 0,93%, до 1416,41пункта.
Так, префы Сбербанка выросли на 2,11%, его обыкновенные акции — на 2,82%, акции ГК "ПИК" — на 9,74%.