МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 1,31% по индексу Мосбиржи, чему способствовала позитивная динамика в бумагах Сбербанка и девелоперских компаний, следует из данных торгов. Цена на золото несколько снижается на фоне укрепления доллара

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,31% — до 2404,54 пункта, долларовый РТС — на 0,93%, до 1416,41пункта.

Так, префы Сбербанка выросли на 2,11%, его обыкновенные акции — на 2,82%, акции ГК "ПИК" — на 9,74%.