МОСКВА, 24 июня — ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу подрос против доллара и нацелен завершить первую из трех последних недель ростом на фоне обеспокоенности возможностью рецессии в США, ослабившей американскую валюту, сообщает агентство Рейтер. The Hill: вводимые Америкой санкции вредят господству доллара

Трейдеры отмечают, что юань выиграл от опасений по поводу рецессии, сдерживающих рост доходности казначейских гособлигаций США. Доходность 10-летних бумаг на предыдущей сессии снизилась до двухнедельного минимума.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 6,7 за доллар против 6,7079 в четверг. После открытия торгов континентальный юань торговался по 6,6935, а на момент написания статьи — по 6,6957, выше уровня закрытия предыдущей сессии. Если он завершит торги на этой отметке, то по итогам недели прибавит 0,32% против доллара США, отметившись первым недельным ростом за последние три недели.

Некоторые трейдеры говорят, что, хотя мировые рынки и начинают учитывать в котировках угрозу рецессии в США (что оказывает поддержку юаню), на внутреннем рынке пока не спешат делать ставки на укрепление китайской валюты.

"По оценкам нашей команды, рецессия в США может начаться во 2-м квартале 2023 года, — говорит Ларри Ху, экономист Macquarie. — Если позднее в этом году начнется рецессия в мировой экономике, это может стать последней каплей, которая заставит высшее руководство Китая отказаться от целевого показателя роста".