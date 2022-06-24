МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу продолжает снижаться по отношению к евро в преддверии выхода ряда макроэкономических данных в США, свидетельствуют данные торгов. The Hill: вводимые Америкой санкции вредят господству доллара

По состоянию на 13.10 мск курс евро к доллару растет до 1,0547 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0523 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 135,12 иены со 134,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,28%, до 104,13 пункта.

В пятницу вечером ожидается публикация ряда макроэкономических статданных. Так, аналитики полагают, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне снизился до 50,2 пункта с 58,4 пункта в мае.

В то же время будут обнародованы данные о продажах новых домов в США в мае. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к апрелю на 0,5%, до 588 тысяч.