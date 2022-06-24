2022-06-24T16:58:46+03:00
2022-06-24T16:58:46+03:00
2022-06-24T16:58:46+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220624/837288941.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июня
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Ожидаемые в понедельник, 27 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 9:00
EUR
Германия — Объём розничных... ПРАЙМ, 24.06.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-5,4%
|-0,2%
|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|2,955 млн
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май)
|0,4%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (май)
|0,5%
|-0,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май)
|-3,9%
|-2%
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Россети Центр и Приволжье — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 22.05.2022)
|0,0259262 — див-д 2020
|0,0278233 — див-д 2021
|
|RUB
|Газпром — СД (о внесении изменений в условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО Газпром, и связанными с ними лицами)
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