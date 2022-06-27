События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 июня
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июль)
|-26
|-27,7
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|14:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (май)
|-106,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|1,7%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (апрель)
|21,2%
|21%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июнь)
|106,4
|100,9
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|5,607 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ФСК ЕЭС — ГОСА (реестр закрыт 03.06.2022, в заочной форме)
|0,016132865449 — див-д 2020
|RUB
|Россети Волга — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 17.06.2022)
|0 — див-д 2020
|0,00032305 — див-д 2021
|RUB
|Россети Центр — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 17.06.2022)
|0,0335009 — див-д 2020
|0,0338114 — див-д 2021
|RUB
|ОГК-2 — СД (о закупочной политике ПАО, приоритетные направления деятельности)
https://1prime.ru/Financial_market/20220627/837306496.html