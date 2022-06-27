МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник опускаются, рынки ожидают на текущей неделе статистику по ВВП США, при этом продолжая оценивать перспективы по восстановлению мировой экономики на фоне высокой инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,16%, до 31451,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 11544,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,22%, до 3903,98 пункта.

На текущей неделе в среду будет опубликована третья, окончательная оценка по ВВП США за первый квартал. Аналитики полагают, что оценка снижения экономики в стране в январе-марте будет сохранена на уровне 1,5%, как показала предыдущая оценка.

В то же время аналитики отмечают, что на торги оказывает влияние завершение календарных периодов. "Календарь на этой неделе является большим фактором, завершается и квартал, и месяц. Мы может увидеть большую ребалансировку портфелей из бондов в акции", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика LBBW Карла Хейлинга (Karl Haeling).

Бумаги Coinbase Global падают в цене на 9,3% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций криптобиржи до "продавать" с "покупать".

Рынки в то же время продолжают опасаться, что меры мировых центробанков по ужесточению монетарной политики на фоне высокой инфляции отразятся на восстановлении мировой экономики, что может спровоцировать рецессию.