МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся ростом в понедельник на 1,07% по индексу Мосбиржи, индекс РТС также вырос на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,07%, до 2417,06 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,93%, до 1428,07 пункта.

В лидерах роста – акции "Совкомфлота" (+10,47%), ПИК (+10,44%), Petropavlovsk (+8,97%), "Яндекса" (+8,15%) и расписки X5 Group (+7,74%).

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 1 копейку – до 53,39 рубля, курс евро рос на 18 копеек, до 56,25 рубля.