МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника преимущественно ростом в ожидании новых заявлений главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,69%, до 7258,32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,43%, до 6047,31 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,52%, до 13186,07 пункта.

На этой неделе европейские инвесторы будут оценивать тезисы главы ЕЦБ, в которых они рассчитывают получить дополнительные сведения о дальнейшей монетарной политике регулятора.

Ранее в июне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. При этом позднее Лагард заявляла, что регулятор намерен поднять процентные ставки на 25 базисных пунктов в июле, а также ждет повышения в сентябре.