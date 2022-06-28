События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 июня
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|3,1%
|3,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,9%
|0,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|8,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|8,5%
|8,7%
|10:05
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|13:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|14:35
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,9%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|-1,5%
|-1,5%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|8,1%
|8,1%
|16:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,956 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,826 млн барр
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-9,7%
|-5,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (май)
|4%
|4,5% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме)
|18,7 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|0,17945 — див-д 2020
|0,22308 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|9,538 (1П2021) + 0,744 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|0,0600458012915 — див-д 2020
|0,0965536029864 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Якутская топливно-энергетическая компания /(ЯТЭК/ — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме)
|0,61 (1кв2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|VEON — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2022)
https://1prime.ru/Financial_market/20220628/837317198.html