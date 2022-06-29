МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (май) 3,1% 3,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,9% 0,9% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 8,7% 9%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 8,5% 8,7%
10:05 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
10:45 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
13:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
14:35 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,9% 0,3%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (1кв2022) -1,5% -1,5%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (1кв2022) 8,1% 8,1%
16:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 1,956 млн барр  
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,826 млн барр  
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:05 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (май) -9,7% -5,5% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (май) 4% 4,5% (прогноз)
  RUB Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме) 18,7 (ао, ап) — див-д 2020  
  RUB Мосэнерго — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 0,17945 — див-д 2020 0,22308 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (1П2021) + 0,744 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB ОГК-2 — ГОСА (реестр закрыт 04.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 0,0600458012915 — див-д 2020 0,0965536029864 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Якутская топливно-энергетическая компания /(ЯТЭК/ — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме)   0,61 (1кв2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB VEON — ГОСА (реестр закрыт 25.05.2022)    