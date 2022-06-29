МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) -1,5% -0,3%
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 48,4  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь) 49,6 50,5
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь) 47,8  
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2022) -0,5%  
9:00 GBP Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2022) -7,3 млрд ф.ст. -39,8 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,8% 0,8%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2022) 8,7% 8,7%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь) 11,2% 10,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь) 0,9% 0,5%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май) -5,4% 0,5%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (май) -0,4% 0,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,7%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,8%  
10:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (июнь) -4 тыс -6 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (июнь) 5% 5%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (май) 6,8% 6,8%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,1%  
предв. USD США — Заседание ОПЕК    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,9% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) 0,3% 0,4%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 4,9% 4,8%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 229 тыс 228 тыс
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май) 6,3  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май) 0,2%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (май) 0,9% 0,4%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (апрель) 0,7% 0,3%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь) 60,3 58
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
1:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -3%  
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.06) 582,3 млрд долл (на 17.06)  
  RUB Газпром — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, Санкт-Петербург, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022) 12,55 — див-д 2020 /из нераспределенной прибыли прошлыхлет/ 52,53 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020 8,79 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 0 — див-д 2020  
  RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 0 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2020 117,29 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Высочайший — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в очной форме, фин. див-ды 2021 и див-ды за 1кв2022)    
  RUB Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 2,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020 5,2 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Магнит — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020 294,37 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Мечел — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме) 0 (ао), 1,17 (ап) — див-д 2020 0 (рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2021
  RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020 1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 3,55 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021) + 8,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022) 0,06 — див-д 2020 0,54 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022) 6,94 — див-д 2020 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022) 5 (ао, ап) — див-д 2020 4,56 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.07.2022) 0,0530482 — див-д 2020 0,05304937 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)    
  RUB Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022) 0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020 0,8 (ао), 4,73 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Фосагро — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 234 (9м2021) — див-д 2021
  RUB Черкизово Групп — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020 85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Авиакомпания ЮТЭйр — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 0 — див-д 2020  
  RUB X5 Retail Group — ГОСА (реестр закрыт 02.06.06.2022, Амстердам, Нидерланды, состав наблюдательного совета) 73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020 73,65 (9м2021) — див-д 2021