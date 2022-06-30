События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 июня
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-1,5%
|-7,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|48,4
|54,1 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (июнь)
|49,6
|50,2 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (июнь)
|47,8
|54,7 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1кв2022)
|-0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Баланс счета текущих операций (1кв2022)
|-7,3 млрд ф.ст.
|-39,8 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,8%
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1кв2022)
|8,7%
|8,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (июнь)
|11,2%
|10,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (июнь)
|0,9%
|0,5%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-5,4%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (май)
|-0,4%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,7%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,8%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (июнь)
|-4 тыс
|-6 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (июнь)
|5%
|5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (май)
|6,8%
|6,8%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,1%
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,9%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|0,3%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|4,9%
|4,8%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|229 тыс
|228 тыс
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (май)
|6,3
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (май)
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (май)
|0,9%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (апрель)
|0,7%
|0,3%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (июнь)
|60,3
|58
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|1:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-2,8%
|-4,3% (факт)
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.06)
|582,3 млрд долл (на 17.06)
|RUB
|Газпром — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, Санкт-Петербург, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022)
|12,55 — див-д 2020 /из нераспределенной прибыли прошлыхлет/
|52,53 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|АЛРОСА — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020
|8,79 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Аэрофлот — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|0 — див-д 2020
|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|0 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2020
|117,29 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Высочайший — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в очной форме, фин. див-ды 2021 и див-ды за 1кв2022)
|RUB
|Детский мир — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|2,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020
|5,2 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Казаньоргсинтез — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Магнит — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020
|294,37 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Мечел — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме)
|0 (ао), 1,17 (ап) — див-д 2020
|0 (рекоменд. СД, ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 3,55 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021) + 8,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НЛМК — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — ГОСА (див-ды 2021, реестр для выплаты — 12.07.2022)
|0,06 — див-д 2020
|0,54 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 11.07.2022)
|6,94 — див-д 2020
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Ростелеком — ГОСА (реестр закрыт 07.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022)
|5 (ао, ап) — див-д 2020
|4,56 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|РусГидро — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, реестр для выплаты — 10.07.2022)
|0,0530482 — див-д 2020
|0,05304937 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|RUB
|Сургутнефтегаз — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022)
|0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020
|0,8 (ао), 4,73 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Фосагро — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|234 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Черкизово Групп — ГОСА (реестр закрыт 06.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
|85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Авиакомпания ЮТЭйр — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|0 — див-д 2020
|RUB
|X5 Retail Group — ГОСА (реестр закрыт 02.06.06.2022, Амстердам, Нидерланды, состав наблюдательного совета)
|73,645 (9м2020) + 110,49 (фин) — див-д 2020
|73,65 (9м2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220630/837338379.html