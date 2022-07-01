МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Покупка юаней в рамках бюджетного правила может стать началом растущего тренда в китайской валюте в паре с рублем, однако однозначно о "бычьем" тренде можно будет говорить только после роста выше 10,4 рубля, сказал РИА Новости аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин. Сбербанк восстановил расчеты по внешнеторговым договорам в юанях

Министр финансов Антон Силуанов в среду заявил, что считает возможным пожертвовать часть расходов бюджета в 2022 году на валютные интервенции, хотя пока решения нет. По его словам, Минфин в рамках бюджетного правила больше не может покупать "токсичные валюты", но готов покупать валюты дружественных стран и в результате через кросс-курсы влиять и на стоимость доллара и евро к рублю.

На этом фоне юань в паре с рублем на торгах Московской биржи рос в среду и большую часть четверга, однако торги завершил снижением на 21,3 копейки, до 7,99 рубля.

"Безусловно, слова Антона Силуанова на съезде РСПП о готовности Минфина России покупать валюту дружественных стран могли повлиять на рост курса юаня к рублю, однако говорить про "бычий" тренд пока рано. С технической точки зрения данный рост похож на коррекцию, точно такая же картина наблюдалась 5–6 и 25–27 мая, тогда юань к рублю вырос на 7,4% и 23,5% соответственно", — комментирует Эшкинин.

"Если возобновится бюджетное правило и Минфин снова будет покупать китайскую валюту за счет сверхдоходов от нефти и газа, то вероятность начала "бычьего" тренда будет как никогда высока. Однозначно можно будет сказать про бычий тренд только после пробития уровня сопротивления на отметках 10,4 рубля, а предполагать после закрепления цены выше 9,3 рубля", — считает он.

Сейчас стоит расценивать данный рост в течение двух дней только как коррекцию, которая может закончиться уже на следующей неделе, после чего снова увидим дальнейшее укрепление рубля, отмечает аналитик.